Омская область планирует за пять лет провести капремонт в 40% школ региона

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области приняли дорожную карту, согласно которой в ближайшие пять лет капитальный ремонт будет проведен в 287 школах, что составляет около 40% общеобразовательных учреждений региона. Как сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, на эти цели планируется привлечь более 5,13 млрд рублей.

"В ближайшие пять лет в планах у областного правительства провести капитальный ремонт в 287 школах Омска и в районах. На заседании кабинета министров губернатора Александра Буркова принята соответствующая региональная дорожная карта. Согласно документу до 2026 года на эти цели планируется привлечь из федерального бюджета средства в объеме 5,135 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что у каждой школы, попавшей в список, свой объем работ. "Где-то необходимо отремонтировать входную группу в здание, где-то требуется обновить систему отопления, заменить окна или поменять кровлю, - отметили в пресс-службе. - Наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оснащения будут вести штабы родительского общественного контроля. Такой штаб создан и работает в нашем регионе".

В 2022 году работы будут проведены пока в двух районных школах. На эти цели выделено 127,5 млн рублей. Всего в Омской области 715 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются более 235 тыс. детей.