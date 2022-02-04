Поликлиники в Хабаровском крае начали консультировать пациентов по видеосвязи

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения в Хабаровском крае начали консультировать пациентов по видеосвязи из-за возросшего в несколько раз количества обращений во время новой волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Некоторые наши сотрудники тоже заболели. В связи с этим мы начали внедрять современные технологии, позволяющие обработать поток вызовов. Закупили планшетные компьютеры с необходимым программным обеспечением, которое позволяет работать по защищенным каналам связи, а также служебные сим-карты. Вызовы, поступающие в регистратуру, после определенной фильтрации направляются терапевтам, чтобы они по видеосвязи связывались с обратившимся", - цитируют в сообщении главного врача городской больницы имени Войно-Ясенецкого Александра Калашникова.

Таким образом собирается анамнез, даются рекомендации, открывается больничный лист. Если самочувствие позволяет, пациента приглашают в этот же день посетить специальное отделение в поликлинике. Там ему уже делают экспресс-тест на COVID-19, а дежурный врач проводит осмотр.

Отмечается, что в каждой поликлинике края открыты отдельные входы для пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Это сделано для того, чтобы потоки здоровых и заболевших не пересекались.

"Каждому обратившему с признаками ОРВИ проводят экспресс-тест в поликлиниках или при вызове врача на дом. Если результат положительный, обязательно берут биоматериал на коронавирусную инфекцию и вирус гриппа. После - осмотр врача, выдача бесплатных лекарственных препаратов. Отметим, что видеоконсультации - это не замена очного приема, а только дополнение к существующим методам работы, связанное с большим количеством заболевших", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Алексея Веселова.

За прошедшие сутки в регионе выявили 706 случаев заболевания COVID-19 за сутки, из них 166 пациентов госпитализировано. Специалисты фиксируют увеличение заболеваемости коронавирусом вторую неделю подряд. На этой неделе было принято решение приостановить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию детей и взрослых.

Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 136 220 случаев COVID-19, выздоровело 127 477 человек. Умерло, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, 1 343 человека.