Минобрнауки подготовит государственный рейтинг вузов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России намерено разработать государственный рейтинг отечественных вузов, сообщил глава министерства Валерий Фальков в рамках проекта телеканала "Россия-24" и пресс-службы правительства РФ - в программе "Диалог", анонс которой показали в пятницу.

"Мы уже давно на этот счет размышляем, и такой запрос есть от самих университетов и от бизнеса. Мы уже на стадии, я думаю, подготовки методологии", - сказал Фальков.

По его словам, критериями могут стать заработная плата, удовлетворенность, скорость трудоустройства выпускников.

В свою очередь председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович в ходе беседы заявил, что такой список стал бы "сильным мотиватором, в том числе внутри университетов".