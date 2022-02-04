В Екатеринбурге создали рабочую группу для реализации проекта кольцевой электрички

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для реализации проекта "Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо", сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу. Планируется, что электричка не только свяжет Екатеринбург с городами-спутниками, но и охватит объекты Универсиады - 2023 и новые жилые микрорайоны областного центра.

"Рабочая группа будет заниматься детализацией проекта и решать вопрос оптимальной интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду. Речь идет об организации центрального пассажирского кольца с диаметральными ветками, которые свяжут Екатеринбург с городами-спутниками агломерации. Прежде всего, это Новокольцовский маршрут, который будет охватывать одноименный микрорайон и объекты Универсиады 2023 года. А также Юго-Западный маршрут, который охватит микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный", - говорится в сообщении.

Руководителем рабочей группы губернатор назначил своего первого заместителя Алексея Шмыкова, Свердловскую железную дорогу будут представлять начальник филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и его заместитель Алексей Гребенкин. В нее также войдут представители региональных министерств, мэрии Екатеринбурга и городов-спутников.

Вопрос о развитии пассажирского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге по принципу наземного метро обсуждался в середине июля 2021 года на рабочей встрече генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова. На ней было отмечено, что это крайне значимый проект для Екатеринбурга и региона в целом. Также сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют соединить будущую кольцевую электричку с шестью городами Свердловской области. Куйвашев ранее заявлял, что власти региона планируют завершить переговоры с РЖД по реализации проекта в 2022 году.