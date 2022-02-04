Водолазы не нашли повреждений корпуса судна "Акванавт", затонувшего в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Водолазы провели осмотр корпуса судна "Акванавт", затонувшего в порту Зарубино в Приморье, и не обнаружили повреждений, сообщила в пятницу Морская спасательная служба в своем аккаунте в Instagram.

Судно "Акванавт" затонуло 2 февраля около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, были эвакуированы 14 членов экипажа, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко ранее сообщил ТАСС, что на борту судна было 27 тонн дизельного топлива и 1 тонна моторного масла.

"Идет сбор нефтеводяной жидкости, проводятся подготовительные работы по приданию аварийному судну положительной плавучести. Водолазами Морспасслужбы проведен водолазный осмотр корпуса судна - повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС Кравченко, с места затопления собрано 134 кубометра нефтеводяной смеси.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году. Работало под российским флагом, его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.