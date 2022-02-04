Зрители церемонии открытия Олимпиады в Пекине должны пройти строгую проверку безопасности

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Зрители церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине должны пройти строгую проверку безопасности, на которую их собрали за восемь часов до начала мероприятия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Поскольку билеты на Олимпийские игры, в том числе на церемонию открытия, не были выпущены в открытую продажу, на трибунах будут присутствовать некоторые журналисты, а также представители "соответствующих групп". Как ранее сообщали китайские СМИ, к ним относятся студенты, военные, сотрудники государственных предприятий и другие лица.

Журналисты, которые освещают связанные с Олимпиадой мероприятия вне олимпийского "пузыря", также были приглашены на церемонию открытия в качестве зрителей. Для того, чтобы попасть на трибуну, было необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, а также четыре ПЦР-теста (за 48 и 24 часа до мероприятия, а также в течение 24 часов после и через семь дней после церемонии).

Проверка безопасности в день открытия началась около 12:00 по местному времени (07:00 мск) - за восемь часов до начала церемонии. Пункт проверки оборудован на территории парка Чаоян к востоку от центра Пекина. Здесь у журналистов и других зрителей проверили температуру, результаты ПЦР-тестов, провели досмотр личных вещей: на стадион разрешено брать только мобильный телефон, другие гаджеты, а также еду и напитки брать запрещено.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.