В Югре ограничили заполняемость залов в театрах и спортивных трибун до 30% от вместимости

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за пандемии коронавируса и роста новых случаев заражения ввели ограничение на заполняемость залов культурных учреждений. Так, во время спектаклей, просмотра кино и посещения спортивных мероприятий теперь разрешено заполнять залы и трибуны только на 30% от их вместимости, говорится в опубликованном в пятницу постановлении губернатора региона Натальи Комаровой.

Ранее в Югре действовал запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

"Установить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением: спектаклей, концертов в закрытых залах, работы театров, кинотеатров (которые осуществляют деятельность с учетом заполняемости зрителями не более 30% от общей вместимости зала); музеев, галерей, библиотек (которые осуществляют деятельность только для индивидуальных групп посетителей численностью не более 10 человек); культурных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, физкультурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с заполнением трибун не более 30%", - сказано в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 3 февраля зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 3 614, что на 10% больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 131,3 тыс. человек, 95,7 тыс. выздоровели, 2 188 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.