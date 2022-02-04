Более 830 детей-сирот в Подмосковье получат квартиры в 2022 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 830 детей-сирот, проживающих в Московской области, до конца года получат собственное жилье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Мы продолжаем программу по обеспечению детей-сирот собственным жильем. В прошлом году 791 ребенок-сирота получил собственную квартиру. В планах на этот год - обеспечить собственным жильем еще 834 ребенка-сироты", - процитировали в министерстве слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она также отметила, что все квартиры предоставляются с ремонтом, вблизи нового жилья имеется развитая инфраструктура и доступное транспортное сообщение.