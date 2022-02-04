В Ленобласти объявили внеплановые школьные каникулы для учеников младших классов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области отпустили младших школьников на каникулы с 14 по 23 февраля, а старшеклассники в этот период будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"На внеочередные каникулы ученики начальной школы Ленинградской области уйдут с 14 по 23 февраля. Для учащихся 5-11 классов в этот период будет организовано дистанционное обучение. Однако если в школе превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором школа может перейти на такой формат работы раньше", - говорится в сообщении пресс-службы. Детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.

Первоначально было объявлено, что все школьники Ленинградской области уйдут на каникулы с 7 по 20 февраля, но эти планы изменили после анализа ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе и с учетом учебных планов.

"Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Дрозденко.

Ограничения в Ленинградской области

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложнилась, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом с начала года увеличился в несколько раз и доходит до показателя 1,6 тыс. человек.

В Ленинградской области, согласно постановлению областного правительства, с 1 до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий. Физкультурные и спортивные мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, численность их участников ограничена в районах с высоким процентом заражения COVID-19 до 500 человек, в более благополучных - до 1 тыс.

Действует система предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста для посещения музеев и театров. При этом несовершеннолетним (до 18 лет) можно посетить их, как и другие объекты развлечения и досуга, только со своим классом или вместе с семьей. Все дополнительные образовательные программы для школьников в Ленинградской области до 20 февраля переводятся в дистанционный формат, запрещаются детские массовые и спортивные мероприятия.

Организациям и предпринимателям области рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, в первую очередь, непереболевших и невакцинированных, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Для жителей старше 60 лет рекомендован режим самоизоляции. По территории региона запрещено перевозить в автобусах пассажиров без защитных масок.