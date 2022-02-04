В России за сутки выздоровели после ковида 58 449 человек

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 58 449 против 53 724 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 449 181 случай выздоровления, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 83,9% от общего числа заразившихся. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 669 545.

При этом число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 17 798, что на 0,03% выше показателя предыдущего дня.

Оно увеличилось в 44 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 17 792 случая. В 41 регионе число госпитализаций снизилось.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 168 201, до 12 452 765. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,37%.

Число смертей возросло за сутки на 682, до 334 039. Днем ранее было зарегистрировано 667 летальных исходов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,68%, следует из данных штаба.