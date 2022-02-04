В Москве выявили 25 019 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 25 019 против 26 904 днем ранее, до 2 454 591, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост количества выявленных случаев составил 1,03%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 79 против 76 днем ранее, до 39 271 (1,6% от числа подтвержденных случаев).

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 13 805, до 2 007 965.

Также сообщается, что в Подмосковье выявили 11 255 случаев заражения коронавирусом за сутки против 8 721 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 802 553 случая заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 5 946, до 643 540, число умерших - на 34, до 13 469.

Число случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 832 против 21 234 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 100 752 случая заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 6 867, до 878 175. Число умерших возросло на 57, до 30 135.