В Татарстане заболеваемость COVID-19 выросла за последний месяц почти в три раза

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане вырос на 32,6% за последний месяц. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

"Заболеваемость за январь выше заболеваемости за декабрь 2021 года на 32,6%. Коэффициент распространенности сохраняется на уровне 1,7 на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости, который начался с первой недели, продолжается", - рассказала Авдонина.

Она уточнила, что в первую неделю 2022 года рост заболеваемости составил 8%, на второй неделе - 15%, на третьей - 74%, а за прошлую неделю показатель прироста составил 2,8 раза.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в общей сложности коронавирус диагностирован у 52 398 жителей региона. При этом с начала 2022 года в Татарстане зарегистрировано 6 163 новых случая COVID-19.

По словам Авдониной, внутрисемейные заражения по-прежнему превышают заражения внутри трудовых коллективов в 4,4 раза.