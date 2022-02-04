В Калининградской области заболеваемость ковидом выросла в 2,5 раза

"Недельная заболеваемость на четвертой неделе в сравнении с третьей выросла в 2,5 раза. В структуре заболеваемости дети у нас составляют практически треть, а в некоторые дни и больше. Если сравнить буквально два месяца назад, то дети у нас не были более 5% в структуре числа заболевших", - сказала Бабура.

В области начинает доминировать новый штамм коронавируса "омикрон", отметила главный санитарный врач региона. Этим, по ее словам, объясняется взрывной подъем заболеваемости в целом и рост числа заразившихся среди детей, которые ранее не болели и не прививались. При этом новый штамм вызывает не такое тяжелое течение болезни, как ранее доминировавший штамм "дельта". Снизилось число выявляемых пневмоний и нет взрывного роста больных, нуждающихся в стационарном лечении, сообщила Бабура. "В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или в среднетяжелой форме, у детей это респираторные инфекции. Мы не видим прироста числа заболевших внебольничным пневмониями, как одной из форм проявления коронавирусной инфекции. Число госпитализированных, безусловно, растет не так быстро, как это мы видели в октябре месяце", - сказала она.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, на 3 февраля в области выявлено 96 782 случая заражения ковидом, в том числе за те сутки больше 1,3 тыс. человек. Вылечились 82 788 пациентов, умерли 1 471, остаются под медицинским наблюдением 94 111 человек. В 21 лечебном учреждении развернуты 1 966 коек для пациентов с коронавирусом, из них 118 - с ИВЛ. На 2 февраля было занято 1 744 койки, из них 37 - с ИВЛ.

В область нарастающим итогом поступило 773 504 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привиты 611 543 человека, полностью завершена иммунизация - у 584 617, началась вакцинация школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет.