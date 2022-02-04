Подмосковье получит более 355 млн рублей на поддержку поликлиник

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 355 млн рублей из федерального бюджета поступит в Московскую область для поддержки поликлиник в период повышенной нагрузки из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской областной думы.

"В связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и увеличенной нагрузкой на учреждения, оказывающие амбулаторное лечение, регионам выделят более 7,3 млрд рублей. Деньги направят на поддержку поликлиник. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. <...> Подмосковье получит более 355 млн рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в прошлом году в Московской области на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, было выделено более 41,7 млрд рублей, из которых свыше 25,5 млрд рублей - из регионального бюджета. В этом году на финансирование аналогичных мероприятий планируется направить более 12 млрд рублей, при этом в парламенте не исключают, что в перспективе сумма может быть скорректирована.

"Многие жители Московской области привиты. Это значительно повлияло на то, что в большинстве случаев граждане, если и заразились новым штаммом, то болеют с минимальными симптомами. За помощью обращаются в поликлиники. Поэтому стоит задача поддержать учреждения, чтобы они, как и прежде, работали стабильно", - приводятся в тексте слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.