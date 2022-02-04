Смертность от рака в России за пандемию снизилась на 6%

"За период пандемии [по сравнению] с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны", - сказал он во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Министр добавил, что число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях за последние два года возросло больше чем на 2%. "За последний год количество сеансов лучевой терапии, количество пациентов, которые прошли эту терапию, увеличилось на 5,5%, это очень высокий результат", - добавил Мурашко.

Он отметил, что остается еще определенная прослойка людей, которые не спешат обращаться за медицинской помощью, в частности, особую обеспокоенность вызывают те, кто не проходит профосмотры и диспансеризацию. "Для нас очень важно соблюдение ограничительных мероприятий для населения, чтобы избегать этих подъемов [заболеваемости], чтобы медицинская служба могла работать в штатном режиме и в том числе оказывая плановые виды помощи. Нужно помнить, что за профилактическими мероприятиями необходимо обращаться, когда напряженность пандемии спадает", - заключил глава Минздрава.