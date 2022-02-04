Матвиенко: борьба с онкозаболеваниями в РФ невозможна без международного сотрудничества

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что успешная борьба с онкозаболеваниями в РФ невозможна без международного сотрудничества. Об этом она заявила в пятницу в ходе открытия российско-японского референс-центра эндоскопической диагностики и лечения в онкологии Endoonco на базе ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.
"Успешное противостояние раку невозможно без международного сотрудничества. Сегодня мы видим один из примеров подобного взаимодействия - открытие современного российско-японского референс-центра. И, конечно же, такое сотрудничество следует расширять", - сказала Матвиенко в видеообращении.
По словам спикера Совфеда, важно, чтобы качественная медпомощь была доступной во всех регионах, развитие технологий открывает в этом вопросе новые перспективы. "Так, в вашем центре возможно в режиме реального времени транслировать наиболее интересный опыт в регионы, подключать ведущих мировых экспертов. Это огромный шаг вперед. Совет Федерации готов помочь в решении возникающих здесь правовых, организационных, управленческих вопросов", - подчеркнула Матвиенко.
"Мы вместе реализуем стартовавший несколько лет назад замечательный Всероссийский информационно-просветительский проект "Онкопатруль", который уже широко шагает по стране. Благодаря ему граждане осознают важность регулярных профилактических осмотров с целью своевременной диагностики рака, имеют возможность пройти такой осмотр, получить качественную медицинскую помощь. И что очень важно - в обществе формируется онконастороженность, значит, будут спасены жизни людей", - добавила она.