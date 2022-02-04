Матвиенко: борьба с онкозаболеваниями в РФ невозможна без международного сотрудничества

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что успешная борьба с онкозаболеваниями в РФ невозможна без международного сотрудничества. Об этом она заявила в пятницу в ходе открытия российско-японского референс-центра эндоскопической диагностики и лечения в онкологии Endoonco на базе ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Да, раком можно заразиться, но не стоит этого бояться.

Да, раком можно заразиться, но не стоит этого бояться. Отрывок из книги "Клетка-предатель"

"Успешное противостояние раку невозможно без международного сотрудничества. Сегодня мы видим один из примеров подобного взаимодействия - открытие современного российско-японского референс-центра. И, конечно же, такое сотрудничество следует расширять", - сказала Матвиенко в видеообращении.

По словам спикера Совфеда, важно, чтобы качественная медпомощь была доступной во всех регионах, развитие технологий открывает в этом вопросе новые перспективы. "Так, в вашем центре возможно в режиме реального времени транслировать наиболее интересный опыт в регионы, подключать ведущих мировых экспертов. Это огромный шаг вперед. Совет Федерации готов помочь в решении возникающих здесь правовых, организационных, управленческих вопросов", - подчеркнула Матвиенко.

"Мы вместе реализуем стартовавший несколько лет назад замечательный Всероссийский информационно-просветительский проект "Онкопатруль", который уже широко шагает по стране. Благодаря ему граждане осознают важность регулярных профилактических осмотров с целью своевременной диагностики рака, имеют возможность пройти такой осмотр, получить качественную медицинскую помощь. И что очень важно - в обществе формируется онконастороженность, значит, будут спасены жизни людей", - добавила она.