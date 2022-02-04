В Ингушетии в 2022 году из аварийного жилья расселят более 80 человек

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Более 80 человек расселят в Ингушетии из аварийного жилья в 2022 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минстроя.

"Целевые показатели, установленные на 2022 год для субъекта по программе, нацеленной на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, диктующие необходимость расселения 83 жителей из 19 жилых помещений общей жилой площадью 794,44 кв. м, планируется достигнуть и перевыполнить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлые годы властями региона уже расселено 260 человек из 53 жилых помещений общей площадью 2 452,59 кв. м, тем самым проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализован на 119%.

"Вместе с тем, одними из ключевых итогов работы жилищно-коммунального хозяйства стало улучшение платежной дисциплины населения, в частности, за теплоснабжение до 127,63%, что на 74 % больше по сравнению с 2020 годом. Еще одним важным пунктом стало решение многолетнего проблемного вопроса по отоплению двух 18-этажных домов в Назрани, для которых построена новая котельная", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.