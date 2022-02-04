Врачи рассказали, как устроена работа онкологической помощи в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Онкологическая помощь в Москве представлена самыми современными методиками, а основные усилия специалистов направлены на раннюю диагностику, чтобы не упустить время для лечения, отмечают столичные врачи. И пандемия коронавируса не стала помехой для них в развитии этого медицинского направления.

В столице создано шесть якорных стационаров, где есть специалисты практически по всем профилям. О том, как в Москве работает медицинская помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями, во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, узнал корреспондент ТАСС.

Своевременный диагноз

Вовремя выявить наличие онкологического заболевания - основная задача для медиков, рассказал ТАСС заместитель главного врача по онкологии Городской клинической больницы имени Боткина Дмитрий Греков. У специалистов в Москве есть четко регламентированные сроки на верификацию диагноза. После постановки диагноза, собирается онкоконсилиум, где принимается решение о том, какое лечение назначить: хирургическое вмешательство, лекарственная или лучевая терапии.

"Я считаю, что онкологическая помощь становится более эффективной в Москве, потому что она более системно организована. Пациент, попадая в систему, не должен теперь сам искать специалиста. Система сама начинает с ним работать. Самое главное в онкологии - это сроки. Чем раньше начато лечение, тем оно будет эффективнее", - пояснил он.

По словам главврача Городской клинической онкологической больницы №1 Всеволода Галкина, онкология - это очень динамично развивающаяся отрасль медицины и медицинских знаний, в которой наблюдается колоссальный прогресс. "Сегодня у жителей Москвы есть возможность получать весь комплекс онкологической помощи по самым современным мировым стандартам, начиная с диагностики, хирургического лечения, включая лекарственное лечение и лучевую терапию", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Галкин рассказал, что программа по оказанию помощи в плане лекарственной терапии в Москве постоянно расширяется, и на сегодняшний день у горожан есть возможность получить самые современные препараты. Как добавил Греков, в Москве в прошлом году заработал цифровой канцер-регистр, который существенно позволит изменить понимание структуры заболеваемости, эффективности лечения. Суть этого регистра в том, что он содержит детальные, точные данные о заболевании, за достоверностью которых осуществляется жесткий контроль на каждом этапе.

Обустроенные стационары

Сейчас Москва лидирует в России по применению современных технологий и методов лечения онкологических заболеваний. В 2019 году в городе утвердили новый стандарт онкопомощи. По нему на базе крупнейших стационаров организовали шесть многопрофильных онкологических центров. "В составе этих учреждений имеются не только стационарные отделения, но и центры амбулаторной онкологической помощи, которые обслуживают какой-то определенный район или округ города", - рассказал Галкин.

При подозрении на онкологическое заболевание в поликлинике горожан направляют в центры амбулаторной онкопомощи.

На входе в столичный ЦАОП, где побывал корреспондент ТАСС, посетителей встречают сотрудники, которые объясняют все необходимые дальнейшие действия. Сначала следует получить талон на посещение того или иного специалиста, а затем подождать приема в специальном оборудованном удобном помещении. А телемониторы в комнате ожидания подскажут по номеру талона, когда можно будет пройти к врачу, и долго ждать очереди не приходится. На пути в нужный кабинет поможет простая и понятная навигация.

В просторной зоне ожидания - около 10 человек. Большинство пациентов - мужчины среднего возраста, которые в основном пришли на консультации и для проведения обследований. Одна женщина поделилась, что у нее обнаружили рак груди при диспансеризации и проведении маммологического обследования.

По словам Галкина, сейчас путь пришедшего на прием к врачу организован достаточно удобно, и выстроен он совместно с пациентским сообществом. В многопрофильных стационарах пациент получает все необходимые обследования в одном месте. "То есть в амбулаторном звене есть возможность выполнить все анализы, УЗИ, эндоскопию, КТ и МРТ, взять биопсию и поставить диагноз. После его постановки пациент попадает уже на стационарный этап. Все происходит в рамках одного учреждения", - пояснил он.

Пандемия - не помеха

Несмотря на коронавирус и ограничения, онкологическая служба города работает эффективно и в полную мощность, рассказал Галкин.

"Конечно, пандемия повлияла на оказание онкологической помощи - приходилось и приходится постоянно вносить коррективы, которые связаны с эпидемиологической безопасностью, но не более того. Потому что в Москве онкологическая помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда. У нас никаких ограничений по оказанию онкологической помощи не было во все волны пандемии, которые были", - отметил в свою очередь Греков.

Оба врача подчеркнули, что жителям Москвы нужно не забывать о профилактике и проверять свое здоровье каждый год. Особенно это касается тех граждан, в семье которых уже были люди с онкологическими заболеваниями. Из основных обследований специалисты назвали гастро- и колоноскопию, посещение гинеколога и маммографию для женщин.