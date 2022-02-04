В Свердловской области число исследований на рак в 2021 году увеличилось в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Свердловской области увеличили охват исследований на выявление различных онкозаболеваний в 1,5 - 2 раза за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

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"Если сравнивать 2020-2021 год, в 2021 году мы увеличили число исследований, практически вернулись к доковидному времени. <… > Человек, проходя диспансеризацию или профилактические медицинские осмотры, проверяется на несколько видов заболеваний, в том числе на онкологические. Безусловно, сравнивая с 2020 годом, в 2021 году мы видим увеличение [исследований] в 1,5 - 2 раза", - сказал он.

По словам Демидова, в лечении онкозаболеваний в регионе используются различные технологии для определения мутации опухоли, благодаря которым расшифровывается геном, причина и чувствительность новообразования, а также подбираются виды препаратов, которые действуют на определенную точку в опухоли и убивают ее.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, который был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме.