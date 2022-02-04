МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава комиссии партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова сообщила в пятницу, что в России появятся семейные общежития при вузах.

В ходе заседания программной комиссии партии "Единая Россия" политик обратила внимание на важность поддержки семей в высших учебных заведениях. "По сегодняшней статистике, примерно 30% девушек заключают брак, будучи студентами", - сказала она.

"Министерство науки поддержало предложение "Единой России", и сегодня будут созданы семейные общежития, а также в рамках тех программ, которые реализуются", - сказала Кузнецова

Ранее политик в своем Telegram-канале предложила учитывать запросы студенческих семей, в том числе на базе общежитий предусматривать семейные комнаты, в кампусах вузов - семейные общежития, предоставлять возможность присмотра и ухода за детьми.