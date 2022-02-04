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В ХМАО родители учеников смогут дистанционно контролировать питание в школах

В их личных кабинетах появится специальная вкладка. Жители региона смогут не только следить за меню детей, но и вносить оплату за дополнительное питание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Вкладка "школьное питание" появится в личных кабинетах родителей учеников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Она позволит им контролировать меню своих детей, вносить оплату за дополнительное питание, сообщил в пятницу в ходе прямого эфира с жителями Югры заместитель директора регионального департамента образования и молодежной политики Александр Гомзяк.

Ранее родители учеников в Югре неоднократно жаловались, в том числе в социальных сетях, на качество питания своих детей в школах.

"Теперь у каждого родителя в 2022 году появится возможность в личном кабинете выбрать питание для своего ребенка. Также в личном кабинете будет формироваться 10-дневное меню, и фактически ежедневно можно будет видеть фотографии блюд, которые даются детям", - сказал Гомзяк.

По его словам, также в личном кабинете родители смогут оплачивать блюда, если ребенок захочет что-то сверх предоставляемого бесплатно горячего питания.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2020 года предусматривает обеспечение бесплатным горячим питанием детей в начальной школе.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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