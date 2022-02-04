В Благовещенске число инфекционных бригад увеличили втрое за неделю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Количество инфекционных бригад в Благовещенске за неделю увеличено в три раза - с 20 до 60, это связано с ростом обращений за медицинской помощью жителей города с признаками респираторных инфекций, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"На этой неделе отмечаем резкий рост, в три раза, обращений за медицинской помощью с признаками респираторных инфекций в поликлиники Благовещенска. Мы уже увеличили количество инфекционных бригад в три раза - 20 до 60, в том числе 16 педиатрических. Они будут оказывать медицинскую помощь на дому и в "красной зоне" поликлиник", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой.

Она добавила, что к работе привлечены 30 студентов Амурской государственной медицинской академии.

Также из-за ухудшения эпидобстановки поликлиники Благовещенска переведут на экстренный режим работы, они начнут так работать с понедельника.

"С 7 февраля поликлиники Благовещенска переводятся на экстренный режим работы. В восьми поликлиниках областного центра приостанавливается плановая помощь, которая включает в себя профосмотры, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию", - говорится в сообщении пресс-службы региона.

Уточняется, что экстренная неотложная медицинская помощь и выдача лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения граждан будет продолжена. По данным министерства здравоохранения области, за неделю количество обращений увеличилось втрое.

О ситуации в регионе

По информации Минздрава региона, в области работают восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей на 900 коек для госпитализации заразившихся коронавирусной инфекцией и пневмониями. Свободный коечный фонд составляет 22,6% от числа развернутых инфекционных коек.

На лечении в медицинских организациях находятся 2 884 пациента с ковидом и пневмониями, за последнюю неделю отмечается увеличение на 985 человек.

С начала пандемии в области выявлено 59,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 679 человек.