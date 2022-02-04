В Татарстане занято более 86% коек в ковидных госпиталях

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. ковидных коек развернули в Татарстане, из них занято 86,4%. Минздрав республики не видит проблем по коечному фонду, в регионе есть резерв госпиталей, сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на еженедельной пресс-конференции в пятницу.

"У нас развернуто 56 временный инфекционных госпиталей. Занято 3 508 коек, свободно 13,6%" - сказал Жаворонков.

Он отметил, что Минздрав не наблюдает проблем с коечным фондом в республике. В случае необходимости имеется резерв коек для развертывания. В начале ноября их было развернуло около 7,5 тыс. Все медицинские организации в республике обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты медработников.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили ТАСС, что за 2 февраля в амбулаторную сеть поступило более 8,5 тыс. обращений. "Такие данные говорят о колоссальной нагрузке на амбулаторно-первичное звено. К сожалению, много медицинских работников тоже болеет, в поликлиники приходится привлекать ординаторов, студентов, волонтеров", - уточнили в ведомстве.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 4 февраля 2022 года число заболевших составило 52 398, суточный прирост - 996 человек, неделю назад суточный прирост был 412 человек.