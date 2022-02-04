В Чувашии запретят работу детских игровых комнат в ТЦ

ТАСС, 4 феврая. Запрет на работу игровых комнат в торговых центрах Чувашии вводится из-за роста числа заболевших ковидом среди детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации республики.

"Видится целесообразным скорректировать работу торговых центров в части детского развлечения и запретить деятельность игровых развлекательных центров, которые находятся в торговых центрах", - приводятся в сообщении слова главы региона Олега Николаева. Он поручил в течение дня подготовить соответствующие изменения в действующий указ.

Николаев также сообщил о продлении дистанционного обучения, которое ввели в нескольких муниципалитетах. "До стабилизации ситуации видится целесообразным продлить дистанционную форму обучения в тех муниципальных образованиях, где она введена. При этом первоклассники, которые в феврале имеют дополнительные каникулы, уйдут на них досрочно. Все остальные классы будут обучаться дистанционно", - процитировали главу региона в пресс-службе.

По информации министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова, на 4 февраля в республике на дистанционном обучении находятся 54 школы из 18 муниципалитетов, а также 201 класс. Из них 159 учатся удаленно из-за коронавируса, еще 42 - из-за ОРЗ и ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, на данный момент ситуация с заболеваемостью детей в республике не стабилизировалась, а ухудшается с нарастающим итогом. По сравнению с прошлой неделей число случаев коронавируса у детей выросло в 5,2 раза. Доля несовершеннолетних среди общего числа заражений увеличилась с 18% до 28%, каждый четвертый заболевший в республике - ребенок. Процент свободного детского коечного фонда в регионе сейчас составляет 21,25% (51 свободная койка).

"Из 960 доз "Спутника М", поступивших в республику и распределенных по муниципалитетам, использованы 427. Данной вакциной прививают детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно", - приводятся слова Степанова в сообщении.