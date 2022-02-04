Захарова на китайском языке поздравила жителей КНР с Новым годом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу поздравила жителей КНР с Новым годом по лунному календарю и пожелала удачи на Олимпийских играх.

"Поздравляю дружественный китайский народ с Новым годом! Желаю нашим друзьям радости, богатства и благополучия. Желаю успеха на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Удачи!", - сказала она на китайском языке.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, а также в городах Чжанцзякоу и Яньцин. Церемония открытия начнется в пятницу в 15:00 по московскому времени.