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Захарова на китайском языке поздравила жителей КНР с Новым годом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также пожелала удачи на Олимпийских играх

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу поздравила жителей КНР с Новым годом по лунному календарю и пожелала удачи на Олимпийских играх.

"Поздравляю дружественный китайский народ с Новым годом! Желаю нашим друзьям радости, богатства и благополучия. Желаю успеха на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Удачи!", - сказала она на китайском языке.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, а также в городах Чжанцзякоу и Яньцин. Церемония открытия начнется в пятницу в 15:00 по московскому времени.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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