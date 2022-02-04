В Свердловской области оштрафовали аптеку за продажу этилового спирта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Аптеку в Качканаре Свердловской области оштрафовали на 100 тыс. рублей за продажу этилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что сотрудниками ООО "Аптека Ермак" в 10 микрорайоне г. Качканар произведена розничная продажа этилового спирта 95%, что прямо запрещено законом. Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев постановление прокуратуры, признал ООО "Аптека Ермак" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении аптеки по ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ ("Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)".