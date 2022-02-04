В Брянской области число амбулаторных пациентов с ковидом увеличилось в 2,3 раза за неделю

ТАСС, 4 февраля. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, увеличилось более чем в два раза за неделю в Брянской области, с 3,4 до 8,2 тыс. человек. Количество госпитализированных жителей выросло на 15%, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На амбулаторном лечении находится 8 268 пациентов, в том числе 1 468 детей", - говорится в сообщении. Так, число амбулаторных пациентов в регионе выросло в 2,3 раза с 26 января, когда этот показатель составлял 3 489 человек.

Также количество госпитализаций в регионе увеличилось почти на 15%, с 918 до 1 048 пациентов. В госпиталях региона свободно более 38% коечного фонда. "Приняты необходимые меры по увеличению пропускной способности регистратур поликлиник и обеспечению готовности единой службы оперативной помощи гражданам по номеру 122. Все оказывающие первичную медицинскую помощь организации имеют возможность проводить дистанционное консультирование по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции", - добавили в сообщении.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено более 109 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 98 тыс. человек. В течение трех дней в регионе госпитализируют от 100 до 130 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 66,1%.