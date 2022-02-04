Лавров поздравит послов стран, отмечающих Новый год по лунному календарю

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 февраля проведет встречу с послами Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики, Монголии, Вьетнама и Сингапура, которые отмечают Новый год по лунному календарю. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это мероприятие переносится на 8 февраля, и состоится оно с участием послов Китая, Республики Корея, КНДР, Монголии, Вьетнама и Сингапура", - сказала она.

Дипломат также отметила, что ранее прием от имени Лаврова для послов стран, которые отмечают Новый год по лунному календарю, планировалось провести 31 января.

"Встреча руководства министерства с дипломатами, которые представляют упомянутые страны в таком контексте, в рамках этого праздника - это еще одна добрая традиция, которая, с нашей точки зрения, способствует укреплению дружественных связей и взаимопонимания с государствами региона", - добавила Захарова.