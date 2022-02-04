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Deutsche Welle продолжает вещание на территории России

МИД РФ ранее сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Германский телеканал Deutsche Welle (DW) продолжает вещание на территории России, несмотря на запрет с российской стороны.

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Приостановка работы Deutsche Welle в России.

Московское бюро канала переадресовало запрос ТАСС в штаб-квартиру телерадиокомпании.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, иному оказанию давления на российского медиаоператора, им будет запрещен въезд на территорию РФ.

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