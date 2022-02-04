На реке Колыма в Якутии толщина льда составила 127 см

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Толщина льда на реке Колыма у поселка Зырянки в Верхнеколымском районе составила 127 см, превысив норму на 47 см. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель начальника гидрометеорологического центра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Шехиров.

"По состоянию на конец января на реке Колыме у поселка Зырянки толщина льда составляет 127 см при норме 80 см, толщина льда превышает норму на 47 см. В аналогичный период прошлого года толщина льда составляла 109 см. У города Среднеколымск толщина льда на реке Колыме составляет 90 см при норме 83 см", - сообщил Шехиров.

Он отметил, что на реке Лена у гидропоста Сангар отмечается наибольшая толщина льда - 148 см при норме 141 см. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 31 января 2021 года толщина льда составляла 152 см", - уточнил собеседник агентства.

На реке Алдан у поселка Крест-Хальджай толщина льда составляет 112 см при норме 95 см. На реке Индигирка у поселка Чокурдах толщина льда составляет 134 см при норме 108 см. "Образование заторов наиболее возможны на реке Лена - на территории Ленского, Намского районов, пригородов Якутска, Кобяйского района. На реке Алдан - в пределах Томпонского района, на Колыме - в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов", - сказал Шехиров.

По его словам, интенсивное наращивание льда вызвано несколькими факторами. "Установление ледостава в конце 2021 года произошло на 6-20 дней позже нормы. На данный момент высота снега на льду очень небольшая, снегозапасы на большей части территории республики около нормы и ниже нормы, что способствует быстрому намораживанию толщины льда", - сказал эксперт.

"Если сравнивать январь текущего года и прошлого, то январь 2022 года получился гораздо теплее. У нас прохладно было только в первой декаде января, остальные декады были достаточно теплыми, выше нормы за счет выхода череды тихоокеанских циклонов. Поэтому у нас среднедекадная температура была выше нормы на 3-4 градуса", - заключил Шехиров.