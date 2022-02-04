Эксперт считает, что пандемия открыла больше возможностей для телеконсультаций

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции при сокращении количества очных приемов открыла больше возможностей для проведения телеконсультаций. Об этом в пятницу сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"Ковид, конечно, здорово ударил, например, по диспансеризации, но раскрыл другие возможности - телеконсультацию, возможности общаться со специалистами дистанционно. Медицинские консультации также позволяют пациентам меньше передвигаться (посещать медучреждения - прим. ТАСС). Пациенты сейчас еще под большей опекой", - сказал он во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

В качестве примера Каприн сообщил, что до пандемии учреждениями НМИЦ радиологии проводилось около 450 телеконсультаций в год, тогда как за последние полгода проведено около 7 тыс. консультаций.