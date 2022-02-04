Проверка выявила смерть еще четырех пациентов после гастроскопии в петербургской клинике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Петербургские следователи установили, что после процедуры гастроскопии в медцентре в Выборгском районе города умерли еще четыре человека, число погибших увеличилось до семи. В уголовном деле появилась новая подозреваемая - заведующая отделением лучевой диагностики медцентра, она задержана, сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались. <...> В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что установлена и коммерческая структура, поставившая в учреждение вместо медицинского сульфата бария промышленный химический препарат. Действиям руководства фирмы будет дана юридическая оценка. Следователи изъяли необходимые предметы и документы, проводятся допросы.

В январе стало известно о трех пациентах медицинского центра на улице Сикейроса, умерших после прохождения гастроскопии. Позднее выяснилось, что еще 23 человека в результате аналогичной процедуры пострадали. По версии следствия, в учреждении при проведении исследований длительное время применялся промышленный химический препарат бария, не включенный в госреестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В качестве подозреваемого был задержан и арестован главный врач медцентра Евгений Попов.