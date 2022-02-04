Победителей IV Национальной премии в области веб-индустрии объявят 19 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Победителей Национальной премии в области веб-индустрии назовут 19 февраля, в числе номинантов оказались спецпроект ТАСС "Вымершие. Семь динозавров России", каналы критиков Антона Долина и Галины Юзефович, фильм о столетии Юрия Никулина. Впервые эксперты вручат награды за продвижение сериалов, сообщает в пятницу пресс-служба события.

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"В этом году национальная награда включает в себя новые номинации - за продвижение сериалов. Будут выбраны победители в 21 номинации, а также присуждены специальные призы. Два специальных приза будут вручены от генерального партнера премии VK: приз за "Лучший саундтрек сериала" - голосование пройдет в сообществе "VK Музыка" и начнется 11 февраля - и "Лучший социальный проект, по мнению VK". Торжественная церемония состоится 19 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Рекордное число номинантов представлено в категории "Лучший документальный проект" - на награду претендуют 26 проектов (против 14 в прошлом году), среди которых исторический проект Сергея Минаева "Девяностые", документальный проект Premier "Хой с тобой" о лидере группы "Сектор Газа", исторический документальный сериал Start "Крепость. История российского кризиса" и другие.

"Лучшим познавательным проектом" может стать, в частности, спецпроект ТАСС "Вымершие. Семь динозавров России", выпуски канала "Парфенон" Леонида Парфенова, "Радио Долин" кинокритика Антона Долина, "Юзефович" литературного критика Галины Юзефович. За победу в номинации "Интервьюер года" будут бороться Ксения Собчак, Юрий Дудь, Катерина Гордеева, Ирина Шихман и другие.

Производство первого российского сериала по заказу Netflix "Анна К." претендует на звание "Онлайн-события года" наряду с ростом интереса к корейскому контенту на фоне мирового успеха "Игры в кальмара" и Telegram-каналом Вячеслава Володина.

Среди номинантов категории "PROконтент" в этом году оказались 55 сериалов, в том числе проекты российских онлайн-платформ и независимые работы. Среди них "Вампиры средней полосы", "Пингвины моей мамы", "Хрустальный", "Топи", "Вертинский". Организаторы также добавили в премию номинации "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший актер". Впервые эксперты вручат ряд наград за продвижение сериальных проектов, в том числе за лучший постер, трейлер, фильм о фильме, офлайн-премьеру и актуализацию социальной повестки.