Лавров 10 февраля возложит цветы к памятнику Примакова в честь дня дипломата

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в день дипломатического работника примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающегося советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 февраля состоится возложение венков к мемориальным доскам здания министерства с именами наших коллег, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении своих служебных обязанностей, а также к могилам видных советских, российских дипломатов, которые похоронены на Новодевичьем кладбище, - сказала она. - Также планируется, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и сотрудники министерства возложат цветы к памятнику Евгения Максимовича Примакова".

Как отметила дипломат, в нынешнем году день дипломатического работника в России будут отмечать в 20-й раз. МИД планирует провести целый ряд мероприятий, приуроченных к празднику.

"К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, они пройдут в большей степени в онлайн-формате или в гибридных форматах, но мы сделаем упор на такую информационную составляющую. Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России подготовил историко-документальную выставку, которая посвящена истории российской дипломатии, она будет развернута в фойе центрального здания, материалы будут доступны онлайн на наших ресурсах", - проинформировала Захарова.