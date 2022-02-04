В Петербурге проходят лечение на дому более 270 тыс. пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге, находящихся на домашнем лечении, составило более 270 тыс. Из них почти 138 тыс. находятся под амбулаторным наблюдением, более 134 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому, такие данные приводит пресс-служба Смольного в пятницу.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщал, что пиковый показатель предыдущих волн по общему количеству человек на домашнем лечении составлял 150,2 тыс. в декабре 2020 года. Сейчас превышение последнего рекорда достигло почти 45%.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, число госпитализаций составляет 800 человек в сутки, всего в больницах города находятся более 7,8 тыс. пациентов. При этом количество людей с COVID-19 в тяжелом состоянии продолжает снижаться. На ИВЛ находятся 297 человек, в реанимации 592.

Как следует из отчета, на данный момент в городе увеличили коечный фонд до более 9,8 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, почти 20% из них остаются свободными.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что медицинские организации ощущают серьезную нагрузку из-за роста заболеваемости COVID-19, особенно это наблюдается в амбулаторном звене. Власти Петербурга привлекли к работе более 2 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей, призвали к помощи автоволонтеров, чтобы врачи могли оперативней реагировать на вызовы пациентов.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 832 человек, накануне было 21 234. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 878 175 человек (плюс 6 867 за сутки), умерли 30 135 (плюс 57 за сутки).