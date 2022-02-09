Адреса между строк: маршруты по страницам литературных произведений

Какое из зданий Москвы помнит Наполеона? Что имели в виду москвичи, когда говорили о "бабе с калачом"? И какие улицы воспитывали современных российских писателей? ТАСС совместно с туристическим порталом discovermoscow.com составил прогулочный маршрут, вдохновившись произведениями современных писателей

Петровский парк Стартовать можно от Петровского парка , что у метро "Динамо". Именно о нем идет речь в рассказе Людмилы Улицкой "Моя Москва: сороковые - шестидесятые". У деда писательницы здесь была дача, сто лет назад эти места считались окраиной Москвы. Сокровище Петровского парка - это диковинный дворец, стоящий здесь уже почти два с половиной века: псевдоготика с элементами мавританского и древнерусского стилей в классицистической композиции. Петровский путевой дворец построил при Екатерине II Матвей Казаков. Вдоль главной дороги страны, по сути правительственной трассы между Петербургом и Москвой, путевые дворцы строили для отдыха монархов и свиты. Здесь ночевал перед въездом в нынешнюю столицу Павел I, перед коронацией останавливался Николай II, а в 1812-м Наполеон смотрел отсюда на полыхавшую Москву. Пушкин об этом пишет в "Евгении Онегине": Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоённый, Москвы коленопреклонённой С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. А сейчас в Петровском дворце может переночевать любой: номер в отеле обойдется в 6−7 тысяч рублей. Парк за дворцом был разбит в 1827 году, когда Москву восстанавливали после войны. План утвердил лично Николай I, возглавил строительство генерал-майор Александр Башилов. Здесь был вырыт пруд, через который протекала речка Пресня (в начале 20-го века ее спрячут под землю), перекинуты мостики, проложены аллеи. Со временем в парке появились кофейни, рестораны, киоски, театр. Сюда приезжала гулять вся Москва. В 30-е годы 19-го века развернулось дачное строительство. Им также руководил Башилов. Но возводили здесь не только дачи. "В парке, на земле частных владельцев, находится целый ряд лавок, магазинов, ресторанов. Всех дач насчитывают более 500. Для удобства дачников, здесь есть почтово-телеграфное отделение, и в центре, близ дворца, огромный круг для гулянья, где по праздникам играет музыка", - так описано место в путеводителе по окрестностям Москвы 1902 года. Это был один из первых в России дачных поселков. В 1928-м на его месте начали возводить стадион Динамо. Исчезали дома в Петровском парке постепенно. Как пишет Людмила Улицкая в книге "Москва. Место встречи", дача ее деда простояла до конца 60-х. А сам он на склоне лет поселился с семьей на Старой Башиловке - улице, названной в честь Башилова (ныне ул. Марины Расковой).

Ресторан "Яр" - гостиница "Советская" - театр "Ромэн" Здесь, на месте нынешнего здания гостиницы "Советская", была дача Александра Башилова. В 1851 году француз Транкиль Яр, сняв у генерал-майора флигель, открыл в нем ресторан "Яр", который изначально находился на Кузнецком мосту. В 1896 году ресторан купил бывший официант Алексей Судаков. "Яр" обрастал легендами, одна вычурнее другой, но при этом многое из того, о чем ходила молва, оказывалось правдой. Рассказывали (об этом пишет и Гиляровский), что миллионер Хлудов бывал здесь с ручной тигрицей Машкой, а Савва Морозов как-то, когда его не пускали в арендованный кем-то на вечер ресторан, чуть не проломил стену, наняв рабочих. Однажды, как пишет Гиляровский, в "Яр" занесли гроб с покойным, а тот встал и под крики товарищей выпил шампанского. В 1910 году Судаков открывает ресторан в новом здании, которое ему строит в стиле модерн архитектор Адольф Эрихсон. Это было уже совершенно роскошное заведение с двумя огромными залами, кабинетами, собственной электростанцией, артезианской скважиной, водяным отоплением, летней террасой и садом, в котором были скалы, водопад и бассейн. Ресторан проработал до 1918-го, открывался ненадолго в годы НЭПа, здесь были кинотехникум и клуб Военно-воздушных сил СССР, а в 1952 году творение Эрихсона изменили до неузнаваемости, превратив модерн в сталинский ампир. В этом здании разместилась гостиница "Советская", в 1969-м здесь же открылся театр "Ромэн". Ресторан при гостинице вновь стал "Яром" в 1998 году, но уже без водопада и скал. Кстати, полюбоваться интерьерами здания можно на портале discovermoscow.com: там доступна видеоэкскурсия .

Площадь Тверская Застава - Белорусский вокзал Свой город детства описывает в рассказе "Миусы" писательница Ольга Трифонова, вдова автора романа "Дом на Набережной" Юрия Трифонова. На площади Тверская Застава она бывала с мамой в 1943−1944 годах. И площадь осталась в детских воспоминаниях белой-белой - от простыней и бинтов раненых. А 26 июня 1941 года здесь, на Белорусском вокзале, впервые прозвучала песня "Священная война". Спустя четыре года площадь была уже пестрой от цветов. На Белорусский приходили поезда с демобилизованными. Именно поэтому у знаменитого фильма Андрея Смирнова о бывших фронтовиках такое название - "Белорусский вокзал". Это был вокзал Победы. Триумфальным это место было и в 19-м веке, когда после победы над французами в Москву возвращались русские войска - как раз через Тверскую Заставу. В 1814-м на площади появилась деревянная триумфальная арка, а в 1834-м - каменная. Казалось, что на века. Архитектор Осип Бове, автор реконструкции "фасадической части" Москвы, создал монументальные ворота с мраморной облицовкой и чугунной богиней Никой с лавровым венком на колеснице с шестеркой коней. Как писал Гиляровский в своей книге "Москва и москвичи", горожане про этот памятник с богиней говорили так: "…по всей Москве и есть только два трезвых кучера - один здесь, другой - на фронтоне Большого театра. Только это был не „кучер“, а „баба с калачом“". Когда должно было состояться торжественное открытие арки, митрополит Московский и Коломенский Филарет отказался ее освящать - как раз из-за фигуры языческой богини. Об этом скандальном эпизоде биографии Филарета пишет Александр Сегень в книге из серии "Жизнь замечательных людей". Освятили арку военные священники. А спустя век ее разобрали - во время сталинской реконструкции Москвы в 1936 году. Чугунные колонны долго лежали на Миусской площади, потом их за исключением одной-единственной переплавили. Через три десятка лет арку воссоздадут уже на Кутузовском проспекте.

Описание 1972 г. © ТАСС

Белорусский вокзал на площади появился в 1870 году. Сначала он был Смоленским, потом Брестским, затем Александровским и Белорусско-Балтийским. Строительство современного здания работы инженера и архитектора Ивана Струкова закончилось в 1912 году. С элементами псевдоготики и ампира вокзал в стиле неоклассицизма произвел на москвичей сильное впечатление. Сюда приходили просто посмотреть на технические новшества и архитектурные детали. В 1928 году на этом вокзале встречали Максима Горького, приехавшего из эмиграции. В 1951-м на площади появился памятник писателю: работу над ним еще в 1939 году начал скульптор Иван Шадр, а закончила после войны Вера Мухина. В начале 2000-х скульптуру сослали в парк Музеон, а в 2017-м во время реконструкции площади Тверская Застава вернули на место.

Через дорогу стоит Церковь Николы Чудотворца у Тверской Заставы. Построенный в неорусском стиле, этот старообрядческий храм на самом деле моложе вокзала. Первоначальный проект был выполнен в 1908 году Иваном Кондратенко, архитектором, про которого известно, что он, ослепнув, продолжал работать с помощью учеников. Но тогда стройка не началась. Поставил храм уже другой архитектор - Антон Гуржиенко - в 1921 году. При советской власти, что удивительно. Потом его все же закрыли. Богослужения возобновили лишь в 1995 году.

Миусы За площадью Тверская Застава московские миры Ольги Трифоновой и Людмилы Улицкой соединяются, и маршрут продолжается по Миусам. Этот небольшой район Москвы со странным названием, несмотря на близость к шумной Тверской, как-то сохранил свою старомосковскую сонливость и самобытность. Здесь нет ничего, что напоминало бы привычную для старого города извитость улиц, проездов и переулков. Здесь четкий питерский строй, этот район будто разлинован. Когда Москву восстанавливали после пожара 1812 года, он и был разлинован на карте города и начал постепенно застраиваться. А так это был пустырь в городе - Миусское поле. Миусы, миюсы - название происходит то ли от тюркского корня, означающего "угол", то ли по имени казака Миюски, которого здесь казнили за то, что пошел за Степаном Разиным, то ли от реки Миус, в устье которой Петр I строил гавань. В пользу последней версии говорят лесные склады, которые занимали эту территорию в 19-м веке. Здесь был крупнейший в Москве рынок строительного леса. Отсюда и название - Лесная улица. И Улицкая, и Трифонова вспоминают последние дровяные склады, которые они еще застали. Застали они и бараки, и уличные колонки, и настоящие деревенские дворы. Людмила Улицкая жила на Каляевской (ныне - Долгоруковской) улице, рядом с границей Миус. Как вспоминает писательница, она ребенком совершала дерзкие вылазки за пределы своего двора, несмотря на запреты взрослых. Дом детства Ольги Трифоновой был на углу 2-й Миусской и улицы Александра Невского, прямо напротив роддома имени Абрикосовой. Роддом имени Агриппины Абрикосовой Агриппина Мусатова из богатой купеческой семьи вышла замуж за Алексея Абрикосова, внука крепостного и будущего владельца кондитерской фабрики. У них родились 22 ребенка, из которых 17 выжили, выросли и получили отличное образование. Их мама занималась не только семейным бизнесом, но и благотворительностью. В 1889 году на Миусах появился "Бесплатный родильный приют и гинекологическая лечебница с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой в Москве". Там было всего шесть коек. Абрикосова завещала 100 тысяч рублей на расширение приюта. Эти деньги в итоге пошли на строительство нового здания - того самого, в окна которого в детстве заглядывала из соседнего дома Ольга Трифонова. Роддом, спроектированный в стиле модерн архитектором Илларионом Ивановым-Шицем, был открыт в 1906 году. А в 2012-м прекратил работу. Храм Александра Невского Упоминает Ольга Трифонова в своем рассказе о Миусах и руины Храма Александра Невского. В Москве это был второй по величине собор после Храма Христа Спасителя. Архитектор Александр Померанцев строил на Миусской площади огромную 21-главую церковь по эскизам Виктора Васнецова. Храм решено было возвести к 50-летию освобождения крестьянства, то есть к 1911 году. Но начали возводить только в 13-м году, а закончить не успели. В 1917-м собор открылся с недоделками. Службы там проходили в годы Гражданской войны, потом он закрылся. Долгие годы собор разрушался, а в 50-е его разобрали окончательно.