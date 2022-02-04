Захарова поздравила Москву с первым местом по качеству жизни по оценке ООН

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила столицу России, которая признана лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни" по оценке экспертов ООН.

"Я хотела бы от души поздравить нашу страну, нашу столицу с тем, что один из институтов ООН, который занимается исследованием жизни, жизнедеятельности городов мира, признал столицу России - Москву городом с наиболее развитой инфраструктурой и качеством жизни, поставив ее на первое место по целому ряду критериев", - сказала она в пятницу на брифинге.

"Поздравляю от всей души, потому что это объективная оценка, есть с чем сравнить, с другими городами, другими столицами, но то, как развивается Москва, это, конечно, удивительно", - отметила дипломат.

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В категории "Развитие инфраструктуры" в топ-3, кроме Москвы, вошли Гонконг и Париж. При этом Москва стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.