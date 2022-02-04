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Суд 28 февраля рассмотрит жалобу Google на 7,2 млрд рублей оборотного штрафа

Мировой суд ранее оштрафовал Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 28 февраля рассмотрит жалобу компании Google на назначение оборотного штрафа на сумму более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.

"Рассмотрение жалобы на постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы о назначении компании Google оборотного штрафа назначено на 14:30 мск 28 февраля", - сказали в суде

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Это решение впервые в истории российского судопроизводства наложило на IT-компанию оборотный штраф за систематическое неудаление информации.

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.

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