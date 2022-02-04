В Чувашии отменят массовые мероприятия

ТАСС, 4 февраля. Власти Чувашии введут запрет на проведение массовых мероприятий в регионе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"Все массовые мероприятия, в том числе на улице, где мы не имеем возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые меры безопасности (вакцинация, ПЦР-тестирование и так далее), отменяем", - приводятся в сообщении слова главы региона Олега Николаева. Глава республики поручил в течение дня подготовить соответствующие изменения в действующий указ.

В частности, будут перенесены до улучшения эпидситуации традиционные массовые соревнования "Лыжня России", запланированные на 12 февраля. С соответствующим предложением выступил в пятницу на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

По словам главы республики, ситуация с коронавирусом в Чувашии развивается в напряженном ключе, нежели первоначально прогнозировалось, особенно в амбулаторном сегменте. Как сообщила на заседании штаба заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Вера Головач, в январе недельная заболеваемость коронавирусом выросла в 10 раз. Среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в Комсомольском, Шемуршинском, Цивильском районах, городах Канаш и Алатырь. Доля пациентов с коронавирусом в Чебоксарах составляет 39% от общего числа заражений.

По данным администрации главы республики, коэффициент распространения коронавируса в Чувашии составляет 1,77. Уровень заболеваемости в регионе с начала пандемии составляет 4 437,4 на 100 тыс. населения (в РФ - 8 126,4 на 100 тыс. населения, по данным на 2 февраля).

В республике развернута 1 671 койка в 13 медицинских организациях (18,2% коечного фонда) для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободного коечного фонда в республике 10,5% (175 свободных коек). На стационарном лечении находятся 1 496 человек, из них в состоянии средней степени тяжести - 1 223 человека (81,8%), в тяжелом состоянии - 246 человек (16,4%), в крайне тяжелом состоянии - 27 человек (1,8%). На амбулаторном лечении - 9 202 человека (86% от общего числа пациентов с коронавирусом), в том числе 2 251 ребенок (24,5%), 1 640 граждан старше 60 лет (17,8%).