Более 1 тыс. жителей Московского региона вступили в регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. жителей Москвы и Московской области вступили в регистр доноров костного мозга с момента запуска пилотного проекта Почты России, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонда в июле 2021 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АО "Почта России".

"Почта России, Национальный РДКМ и Русфонд подвели итоги пилотного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За шесть месяцев с момента его запуска в июле 2021 года были отправлены письма с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцев со всей страны. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови. Больше всего желающих стать потенциальными донорами костного мозга в Москве - 668 человек, в Московской области - 414 человек", - говорится в сообщении.

Заявки поступили из 82 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга - 384 человека, Краснодарского края - 225 человек, Новосибирской области - 175 человек и Свердловской области - 57 человек. Вступить в регистр доноров костного мозга могут также жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где нет лабораторий для взятия крови. К примеру, конверты от Национального РДКМ получили добровольцы из поселка Бамматбекюрт (Республика Дагестан), города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский АО), села Боровиха (Алтайский край), села Ак-Дуруг (Республика Тыва) и других малых городов и поселков.

"Каждый месяц мы отправляем около тысячи писем потенциальным донорам костного мозга. И количество заявок не уменьшается, а значит, проект нужен и востребован. Но мы столкнулись с тем, что не все кандидаты доводят начатое до конца: кто-то не забирает заказанный конверт, а кто-то забывает отправить собранный биоматериал. Поэтому наша задача на 2022 г. - помочь сотрудникам регистра улучшить коммуникацию с добровольцами. Для этого мы доработали личный кабинет Национального РДКМ, где появилась возможность бесшовного отслеживания писем и точечных оповещений", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раисы Ирз.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками для взятия мазка, инструкцией, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Биоматериал и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца.