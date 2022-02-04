В Карелии завершат до конца года затянувшееся строительство детсада в поселке Ляскеля

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 февраля. /ТАСС/. Строительство детского сада на 110 мест в поселке Ляскеля Питкярантского района Карелии завершит третий по счету подрядчик на объекте до конца 2022 года. Об этом в пятницу сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе совещание по проблемам муниципалитета.

"Самый, наверное, сложный объект - это строительство детского сада в поселке Ляскеля. На третий раз мы провели конкурс, в том числе воспользовавшись изменениями в нормативной базе, мы удовлетворены тем, что пришел наш местный надежный подрядчик - компания "КСМ". Я вчера смотрел фотографии с объекта - работы уже активно начинаются. Мы уверены, что до конца года детский сад в Ляскеля будет достроен", - сказал он.

Ляскельский детский сад строится в регионе по федеральной целевой программе развития (ФЦП) Карелии, продленной до 2023 года. В прошлый раз контракт на сумму 195 млн рублей заключили с пермской фирмой, но, по словам Парфенчикова, она не справилась с задачей. Нынешний подрядчик уже сдал в прошлом году другой проблемный объект ФЦП - детский сад в поселке Ильинский Олонецкого района. Как ранее сообщалось, в обоих детсадах были проблемы с проектной документацией.

Парфенчиков также отметил, что власти ведут подготовительную работу для строительства новой школы в другом поселке Питкярантского района - Салми. Сейчас там формируют земельный участок под новых объект.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия" до 2023 года. В программу в том числе включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, а также новый хирургический комплекс с палатами ИТАР Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Объем финансирования объектов составит 6,4 млрд рублей.