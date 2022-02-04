В Оренбургской области вырос в 18 раз ежедневный отпуск лекарств пациентам с COVID-19

ОРЕНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Аптеки Оренбургской области, выдающие лекарства по льготным рецептам для лечения новой коронавирусной инфекции, увеличили ежедневный отпуск в 18 раз из-за роста количества заболевших. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения Оренбургской области Александр Коробов.

"Надо отметить, говоря о ковиде, что рост отпуска многократный. Если на 10 января мы отпустили пациентам медикаментов на 300 тыс. рублей, то на вчерашний день мы отпустили на 5,5 млн рублей. Ежедневный прирост количества рецептов и объемов отпуска около 20%. Вчера получили медикаменты 3 077 пациентов", - сказал он.

За месяц в льготные аптеки, по словам Коробова, обратились 23 тыс. пациентов, все получили необходимые медикаменты. Всего отпустили лекарств на 45 млн рублей по 47 тыс. рецептов.

"Имеются в достаточном количестве все медикаменты всех линеек, которые определены федеральным министерством в рамках программы лечения пациентов с ковидом. Надо сказать, если у нас были определенные трудности в прошлом году с финансированием, то в этом году ситуация существенно улучшилась за счет того, что в конце года поступили федеральные средства, на которые мы сегодня и "живем". И плюс в этом году губернатор принял решение, сейчас готовится постановление на выделение 200 млн рублей для пациентов, страдающих ковидом", - объяснил Коробов.

По данным министерства, сейчас аптеки располагают запасом лекарств на 175 млн рублей. Стоимость комплекта на одного пациента в зависимости от тяжести заболевания колеблется от 1,5 до 7 тыс. рублей.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено в пятницу 1 843 новых случаев коронавирусной инфекции, что является максимумом с начала пандемии, а их общее число достигло 124 077 случаев. Госпитализированы 166 пациентов.