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Набережную Сириуса реконструируют по концепции новозеландского бюро к 2026 году

В результате запланированных проектом работ площадь озеленения набережной вырастет с 7 до 12 га

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию набережной федеральной территории Сириус по концепции, разработанной новозеландским архитектурным бюро LandLAB, планируется провести до 2026 года, сообщил в пятницу ТАСС главный архитектор Сириуса Андрей Литвинов.

"Конкурс в первую очередь дал возможность нам самим определиться, что для нас является важным среди разнообразия идей и подходов. Начало положено, дальнейшие шаги - это разработка проекта и его реализация. Бюджет определят сметы, а запланированный срок - до 2026 года", - сообщил он.

Литвинов добавил, что концепция определила стилистическую идею и организационную структуру будущей набережной.

"Природный контекст и возрождение, творческое продолжение развития территории через связь времен - в этом я вижу главную цель и идеологический фундамент в проекте победителя. Когда члены жюри большинством голосов отдали первое место, и нам раскрыли участника, им оказалась компания из Новой Зеландии. В целом я не был удивлен, так как островитянам свойственно бережное отношение к природе и традициям, экологический аспект для них наиболее важен",- считает архитектор.

Ранее ТАСС сообщал, что архитектурное бюро LandLAB из Новой Зеландии стало победителем конкурса архитектурных концепций набережной федеральной территории Сириус. Архитекторы предложили увеличить площадь озеленения набережной с 7 до 12 га, создать более 12 тыс. кв. м новых общественных пространств - концертных площадок, лекториев, парусной школы, павильонов для мероприятий. Сегодня набережная соединяет несколько самостоятельных зон: устья рек, порт, Олимпийский парк и жилые кварталы. Выбранная концепция развития устанавливает их взаимосвязь, позволяет открыть с набережной вид на море.

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