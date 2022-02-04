{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Школы Магнитогорска перевели на дистанционное обучение

На удаленке ученики будут находиться с 7 по 12 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Все школы Магнитогорска (Челябинская область) временно перевели на очно-заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий. Мера принята для снижения уровня заражаемости коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С целью снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения", - сказано в сообщении.

По данным областного Минздрава на 4 февраля, всего в регионе с начала пандемии подтверждено 184 098 случаев заражения коронавирусом (плюс 4 697 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 147 774 пациента выздоровели и выписаны. Продолжают лечение 28 474 человека. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усилены санитарные правила.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
Олимпиада-2022 в Пекине
Глава Липецкой области запустил флешмоб в поддержку российских олимпийцев
Игорь Артамонов попросил жителей региона публиковать в соцсетях посты в поддержку спортсменов с хэштегами #командагероев #ROCyouagain #wewillROCyou
Читать полностью