Школы Магнитогорска перевели на дистанционное обучение

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Все школы Магнитогорска (Челябинская область) временно перевели на очно-заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий. Мера принята для снижения уровня заражаемости коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации в пятницу.

"С целью снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Магнитогорска с 7 по 12 февраля осуществляют обучение в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий и электронного обучения", - сказано в сообщении.

По данным областного Минздрава на 4 февраля, всего в регионе с начала пандемии подтверждено 184 098 случаев заражения коронавирусом (плюс 4 697 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 147 774 пациента выздоровели и выписаны. Продолжают лечение 28 474 человека. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усилены санитарные правила.