Умер литературовед Юрий Манн

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Литературовед Юрий Манн умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук в пятницу.

"Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н. В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее", - сказано на сайте.

Юрий Манн родился 9 июня 1929 года в Москве. В 1952 году окончил филологический факультет МГУ. Главный научный сотрудник Отдела русской классической литературы, доктор филологических наук, работал в ИМЛИ с 1964 года. Заслуженный профессор, академик Российской академии естественных наук. Автор более 200 научных работ, в том числе 13 книг, среди которых "Поэтика Гоголя", "Поэтика русского романтизма", "Русская философская эстетика", "В поисках живой души" и другие.