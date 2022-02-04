В медуниверситете Казани уволили преподавателя за оскорбление студентов

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Доктора биологических наук, преподавательницу казанского Государственного медицинского университета (КГМУ) Гульнару Шаймарданову уволили после жалоб студенток. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

"По итогам проведенной служебной проверки прекращены трудовые отношения с преподавателем Г.Ф. Шаймардановой, а также разработан комплекс организационно-методических мер, направленный на предупреждение возникновения подобных ситуаций", - сообщили в вузе.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что преподаватель КГМУ неоднократно оскорбляла студентов вуза. В казанском ГМУ была проведена служебная проверка, основанием которой стало обращение студентки второго курса лечебного факультета Даны Лоцких по инциденту, произошедшему при сдаче экзамена по дисциплине "гистология".