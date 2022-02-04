Архив Лимонова продали на аукционе за сумму более 10 млн рублей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Архив писателя Эдуарда Лимонова (1943-2020) был продан на торгах аукционного дома "Литфонд" на сумму более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома.

"Результаты превзошли все ожидания. В ходе торгов было продано 95% лотов, и результаты продаж превысили эстимейты примерно в семь раз", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова.

На аукцион выставили письма, рукописи, автографы, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с именем Лимонова. Стартовая цена всех лотов накануне торгов оценивалась в 1,5 млн рублей.

Наибольший интерес у покупателей вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии из США, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который, как отметили в пресс-службе, одно время зарабатывал пошивом джинсов.

Значительная часть материалов, представленных на аукционе, происходит из архивов художника Вагрича Бахчаняна, второй жены Лимонова - модели и писательницы Елены Щаповой, а также искусствоведа, галериста и издателя Аллы Зайцевой и художника Игоря Андреева.

Два рукописных сборника Лимонова, написанные в 70-х годах прошлого столетия, были проданы по самым высоким ценам: один ушел с молотка за 950 тыс. рублей, второй - за 750 тыс. рублей. За 550 тыс. купили 13 цветных фотографий Лимонова, сделанных в США.