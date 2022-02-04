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Пандемия COVID-19

Дополнительный отряд военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом

Они будут работать в инфекционном стационаре в Кубинке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Второй сводный отряд из 225 военно-медицинских специалистов отправлен из Санкт-Петербурга в Московскую область для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Они будут работать в инфекционном стационаре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке", - сказано в сообщении военного ведомства РФ, распространенном в пятницу.

В составе этой, уже второй по счету, группы военнослужащих, отправленных из Санкт-Петербурга в Подмосковье, - врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. "К настоящему времени в лечении гражданских пациентов в подмосковной Кубинке задействовано уже более 450 военно-медицинских специалистов", - говорится в пресс-релизе.

"Кроме того, в соответствии с решением министра обороны РФ в рамках оказания помощи медицинским организациям Тульской области в регион направлены 30 военных медиков", - информирует ведомство.

Минобороны России "продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ".

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