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Пандемия COVID-19

Владельцев европейских ковид-сертификатов с 7 февраля будут пускать в Грецию без тестов

Не понадобятся ни ПЦР-, ни экспресс-тесты

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. Владельцы европейского сертификата о вакцинации с 7 февраля смогут въезжать в Грецию без ПЦР-тестов и экспресс-тестов. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в эфире телеканала ERT-1.

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"С понедельника, 7 февраля, въезд в страну для тех, у кого есть действующий европейский сертификат, будет осуществляться без обязательного тестирования на коронавирус", - сказал глава Минздрава.

Ранее в Греции правительственным решением было установлено, что прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны были иметь отрицательный результат теста на коронавирус - ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до поездки. Это требование об отрицательном тесте распространялось в том числе на детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение было сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно в течение 48 часов, при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до поездки.

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ГрецияПандемия COVID-19
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