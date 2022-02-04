Владельцев европейских ковид-сертификатов с 7 февраля будут пускать в Грецию без тестов

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. Владельцы европейского сертификата о вакцинации с 7 февраля смогут въезжать в Грецию без ПЦР-тестов и экспресс-тестов. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Греции Танос Плеврис в эфире телеканала ERT-1 .

"С понедельника, 7 февраля, въезд в страну для тех, у кого есть действующий европейский сертификат, будет осуществляться без обязательного тестирования на коронавирус", - сказал глава Минздрава.

Ранее в Греции правительственным решением было установлено, что прибывающие в Грецию с 19 декабря, независимо от вакцинации, должны были иметь отрицательный результат теста на коронавирус - ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа до поездки. Это требование об отрицательном тесте распространялось в том числе на детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение было сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно в течение 48 часов, при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до поездки.