Собянин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Порядка 16 тыс. коек развернули в Москве для лечения пациентов с COVID-19, ситуация с вирусом в столице стабилизировалась. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он осмотрел коронавирусный стационар ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс.

"У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тыс. - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. <...> На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах", - сказал Собянин.

По его словам, на сегодняшний день число госпитализаций достигло 1,6 тыс. человек в сутки с небольшим увеличением. Но с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Пациентов с коронавирусом принимают свыше 20 больниц.

"Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса (больницы имени Филатова). Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе", - добавил мэр.

Больница имени Филатова стала одной из первых городских больниц, включившихся в борьбу с пандемией COVID-19, - с 27 марта 2020 года клиника функционирует в качестве коронавирусного стационара. За два года работы коронавирусный стационар принял свыше 77 тыс. пациентов с COVID-19.

Лечение беременных

Как напомнил Собянин, больница имени Филатова также работает с роженницами, у которых подтвержден коронавирус.

"У нас за два года мы пролечили более 5,5 тыс. беременных и родильниц. Более полугода работает дневной стационар для беременных. <...> За эти два года в нашем ковидном роддоме родились 1,7 тыс. детей", - сказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в июле 2021 года в роддоме был дополнительно развернут стационар кратковременного пребывания на 10 коек для беременных с COVID-19, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в котором проводится лечение новыми препаратами, в том числе из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. За первые погода работы в СКП наблюдение и лечение прошла 1 221 пациентка, лекарственную терапию моноклональными вируснейтрализующими антителами получили 320 беременных женщин.